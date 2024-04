Arteta, la finalul meciului care a scos-o pe Arsenal din Liga Campionilor: „Am făcut o greșeală”

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Champions League, după ce a învins-o pe Arsenal, pe teren propriu, scor 1-0. Manșa tur de la Londra s-a terminat la egalitate, 2-2. Unicul gol al partidei a fost marcat de către Joshua Kimmich în minutul 63.

Antrenorul londonezilor a descris atmosfera din vestiarul „tunarilor” ca fiind extrem de dureroasă și a subliniat că echipei sale i-a lipsit norocul, în fața unui adversar mult mai experimentat în Champions League.

„În acest moment, este o atmosferă extrem de dureroasă în vestiar. Nu găsesc cuvintele potrivite să le transmit. Am încercat împotriva unei echipe care avea multă experiență, iar în ciuda tragerii la sorții, diferențele au fost foarte mici.

Le-am oferit două goluri în tur, ăsta a fost un mare avantaj pentru ei în retur și uite că am fost taxați la prima greșeală. Am făcut o greșeală când ne-am apărat și am primit un gol, iar apoi a fost dificil.

O greșeală din partea lor sau un moment magic este ceea ce aveam nevoie pentru a debloca, în mod normal, meciul. Astăzi (n.r.- miercuri seara), am avut o mulțime de momente în care am dominat, dar acea scânteie din apropierea careului este ceea ce ai nevoie pentru victorie.

Clubul a lipsit din Liga Campionilor de șapte ani. Cu toții ne-am dorit să ne calificăm în semifinale sau în finală, dar puteți vedea la multe alte cluburi că este nevoie de timp pentru a ajunge în această etapă. Suntem foarte aproape, asta este realitatea.

Avem șase meciuri până la final, suntem cu două puncte în spatele lui Manchester City. Este un program foarte dificil pentru toată lumea și trebuie să trecem peste durerea din seara asta. Mâine, ne vom trezi cu aceeași atitudine cu care am venit aici și, sperăm, să îi învingem pe Wolves (n.r.- următorul meci pentru Arsenal din Premier League, programat pe 20 aprilie)”, a declarat Mikel Arteta, la finalul partidei, conform The Independent.