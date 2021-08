Larisa Iordache a revenit în ţară, după ce fost la Tokyo, însă unde nu a mai putut disputat finala de la bârnă.

Sportiva din România a fost nevoită să se retragă din finală din cauza problemelor foarte intense acuzate la gleznă.

Aceasta este convinsă că dacă ar fi putut participa în finala de la bârnă, ar fi terminat pe podium, mai ales după ce a văzut cum a decurs finala.

,,Cu siguranţă finala ar fi fost alta. Pentru că având adversare pe măsură, e clar că atunci concentrarea era alta, şi la mine şi la ele. Văzând finala, aş fi fost pe podium dacă mi-aş fi făcut integralul excepţional, aşa cum ştiu eu. Măcar puţin mai bine decât în calificări. Şi cu siguranţă acum aveam o medalie de gât, eram super fericită. Dar cu toate astea, sunt mândră de mine că am luat deciziile pe propria răspundere. Sunt destul de matură încât să încerc să gândesc cu mintea mea pentru a putea trece peste cât mai repede.

Decizia de a renunţa la finală a fost foarte grea. A fost bulversant, în primul rând pentru că îmi doream atât de mult. Am sperat până în ultimul moment, am încercat, dar nu am putut din cauza durerii. Din câte am înţeles este destul de avansată problema la gleznă. Dar asta este, încercăm să remediem. Sunt bine momentan, sunt fericită că sunt acasă. Atunci când o să mă aşez pe canapeaua mea acasă, voi fi bine.

Dezamăgirea încă există, însă nu sunt supărată nici măcar o secundă pentru că am tras de mine. Din păcate, nu mi-am fructificat şansa pe care mi-o doream atât de mult. Mi-am dorit foarte tare să fiu pe podiumul olimpic! Dar nu poţi să trăieşti cu un „dacă” sau un „dar”. Nu pot şti niciodată cât de bine aş fi putut face, pentru că durerea exista. Aş fi riscat o accidentare mult mai mare. Aşa că prefer să fiu sănătoasă pentru a-mi fructifica momentele din viaţa mea de zi cu zi, cât şi în cariera mea de gimnastă.”, a declarat Larisa Iordache la revenirea în ţară.