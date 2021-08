Trăirile Larisei Iordache, explicate de o fostă campioană olimpică: „Nu ai cum să forțezi oricât ți-ai dori!”

Ratarea finalei la bârnă din cauza unei accidentări este unul dintre momentele durerorase ale carierei gimnastei de 25 de ani.

Monica Roșu, cea care a câștigat două medalii de aur la JO de la Atena din 2004, explică ceea ce simte un sportiv în astfel de situații deloc plăcute.

„Vorbim de bârnă, este un aparat la care are nevoie să își folosească ambele picioare, toată greutatea este pe glezne, are nevoie să împingă la elemente și atunci dacă ea nu poate. Nu are stabilitate pe picioare, atunci nu poate să facă exercițiul. Ești pe 10 cm, nu ești pe sol. Nu ai cum să forțezi oricât ți-ai dori!

Citeam chiar dimineață un interviu al antrenorului Cristi Moldovan în care spunea că ea nu s-a putut antrena. Aici vorbim de o finală olimpică. Concursul este concurs și trebuie să fii pregătit, pentru că altfel riști, Doamne ferește, să pățești altceva și mai grav”, a detaliat Monica Roșu, pentru Eurosport.

Fosta gimnastă spune că a avut parte și ea de accidentări care i-au pus în pericol participarea la marile competiții.

„Și eu am concurat la Campionatul European cu infiltrații în gambă. Sportivii acceptă și suportă foarte multe dureri pentru a putea concura, pentru a-și îndeplini visul, mai ales când știi că ai o șansă să fii pe podium. Nu renunță nimeni la prima durere, să nu se înțeleagă greșit. Când sunt cazuri din acestea, nu ai ce să faci”, și-a adus aminte Monica.