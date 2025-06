AS Roma și-a prezentat noul antrenor

AS Roma și-a prezentat în cursul zilei de marți noul antrenor, Gian Piero Gasperini (67 de ani).

Gasperini şi Claudio Ranieri (73 de ani), care va fi consilierul său, au susținut o conferință de presă. Gasperini a ales să preia Roma și să refuza oferta lui Juventus Torino, echipa orașului său natal și unde a evoluat ca jucător la tineret.

”Am sentimentul că aceasta este calea corectă, în ciuda tuturor riscurilor pe care continui să mi le reamintesc.

Ţinând cont de stilul meu în fotbal, simt că pot să am o contribuţie. Este o situaţie ideală. Este ceea ce intenţionez acum. Consider cu tărie că am făcut alegerea corectă”, a spus Gasperini.

”Relaţia mea cu Gasperini va fi similară uneia de prietenie. Dacă el are nevoie de ceva, atunci voi încerca să rezolv acest lucru. Aceasta este responsabilitatea mea acum”, a declarat Ranieri.

”Trebuie să joci cu un ritm rapid, pentru că atunci când mergi afară ei joacă repede. Poate trebuie să începem să ne uităm la lucruri un pic diferit. Pentru că aşa funcţionează şi aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm”, a mai adăugat noul antrenor al echipei AS Roma.