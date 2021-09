Aspectul pozitiv identificat de Sorin Colceag la debutul său pe banca lui Dinamo: „E cel mai mare câștig al nostru”

Instalat pe banca tehnică a roș-albilor după ce șefii din Ștefan cel Mare s-au dispensat de Dario Bonetti, antrenorul de 49 de ani a văzut partea plină a paharului chiar dacă echipa sa a ajuns la șase înfrângeri cosnecutive.

Iar eșecul i-a împiedicat pe Torje & Co să părăsească zona retrogradării.

„Cred că am avut multe momente bune, am păcătuit la micile detalii care au făcut diferența. După al doilea gol primit am dominat meciul am avut ocazii am pus presiune pe adversar. De asta au început să facă schimbări, semn că aveau probleme.

A fost o energie de grup, ne-am gasit energia între noi, spiritul ăsta este cel mai mare câștig. Atât cât putem la momentul ăsta, am văzut implicarea tuturor, au făcut pasul în față și nu în spate, după meci am vorbit cu ei și toți spuneau că au dat tot ce au putut. Meciul de astăzi și jucătorii care ne-au lipsit ne dau speranța că vom arăta mai bine în viitor”, a declarat Sorin Colceag după înfrângerea cu FC Botoșani.

Acesta nu fuge de responsabilitate dacă șefii din „Groapă” îl vor păstra în funcție.

„Știți cum se spune, în rucsacul oricărui soldat se află și sabia de mareșal. Eu nu am vorbit cu domnul Bonetti de o lună și jumătate, nu știu cum ar fi putut interveni pentru acest joc”, a atenționat noul antrenor al lui Dinamo.