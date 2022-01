Așteptările unui antrenor de Liga 1 înaintea reluării campionatului: „Nu e un obiectiv al nostru play-off-ul”

Chindia va începe anul 2022 sâmbătă, cu un meci împotriva revelației FC Voluntari, iar Emil Săndoi și-a făcut deja planul pentru partea a doua a sezonului.

Târgoviștenii au mers într-un cantonament în Antalya, acolo unde s-au pregătit mai multe dintre rivalele din prima divizie.

„Noi ne-am făcut programul obișnuit, toate antrenamentele. Deși a plouat mult, uneori torențial, terenurile au avut drenaj bun și nu au fost probleme. Nu era mai bine să fi rămas acasă! În Turcia ne-am pregătit pe ploaie, dar acasă am fi făcut-o pe terenuri înghețate, ceea ce e mai rău.

Am făcut două transferuri, sper să fie bune: Pițian și Sila. Primul a jucat foarte bine la noi înainte să plece la Pitești, sper să ajungă iar la nivelul acela. Și Richard e cu mare potențial. Mai avem în plan doi jucători, poate un mijlocaș și un fundaș. Avem un buget limitat. Conducerea încearcă mereu să se încadreze. Nu vrea să promită ceea ce nu poate da. Din punctul ăsta de vedere, am avut mereu stabilitate. Aici e meritul conducerii noastre”, a declarat tehnicianul ocupantei locului 11 în Liga 1 pentru Gsp.

Chindia este la 10 puncte de play-off în acest moment, iar antrenorul de 56 de ani consideră că diferența mare a fost făcută și de deciziile nefavorabile ale arbitrilor.

„Nu e un obiectiv al nostru play-off-ul. Pe noi ne interesează să ne salvăm de la retrogradare. Orice echipă vrea cât mai multe puncte. Uitați-vă la anul trecut! Am fost pe locuri de play-off, până în ultima etapă, apoi iar am fost dezavantajați. Poate am fi prins noi play-off-ul! M-au îngrijorat acele greșeli care s-au înlănțuit contra noastră. Toate statisticile sunt împotriva noastră, o spun cei care fac analize și sunt îndreptățiți să le facă.

Fiecare își dorește o poziție cât mai bună. Dacă suntem la mijlocul clasamentului cred că e perfect pentru noi. V-am mai spus. Cred că poate fi numită o performanță și salvarea de la retrogradare. În comparație cu sezonul trecut, competiția e mai puternică. Uitați-vă ce echipe au promovat! Rapid e o nou-promovată, nu uitați!”, a completat Săndoi.