Un fost dinamovist încearcă să își relanseze cariera în Liga 2: „Am venit să ajut și să fiu ajutat la rândul meu”

Mihai Neicuțescu și-a reziliat în această iarnă contractul cu Dinamo și a ajuns la FC Buzău, formație care să luptă pentru promovarea în prima divizie.

Mijlocașul ofensiv a fost folosit foarte puțin în prima parte a sezonului la „câini”. Doar 6 meciuri a bifat fotbalistul de 23 de ani care își dorește să reintre în circuit odată ce a ajuns sub comanda lui Cristi Pustai.

”În primul rând, am venit aici să ajut echipa, să joc. Să mă pun înapoi pe picioare, pentru că a trecut o perioadă destul de lungă în care n-am prea activat, să spun așa, și am venit să ajut și să fiu ajutat la rândul meu. Am mai avut o singură ofertă, pe mine m-a mai contactat o singură echipă, e vorba de Iași. În rest, nu știu nimic altceva”, a precizat Neicuțescu pentru Campus TV.

Acesta a avut o propunere și de la Poli Iași, însă a ales Buzăul, aflat pe locul 5 înaintea ultimelor trei etape ale sezonului regular. Adversarele trupei din Crâng vor fi Astra, Concordia Chiajna și Petrolul.

”O să avem trei meciuri ca niște finale, trebuie să le câștigăm pe toate trei, pentru a ne asigura un loc în play-off, pentru că ăsta ar fi principalul obiectiv, așa mi s-a transmis. După care, de ce nu, să și promovăm”, a precizat jucătorul care a mai evoluat în carieră la Chindia Târgoviște.

Neicuțescu este al cincilea transfer al buzoienilor în această iarnă. Dorin Burlacu (Aerostar Bacău), Gonzalo Latorre (Cerro Largo), Valentin Balint (Concordia Chiajna) și Robert Sălceanu (Dunărea Călărași) sunt ceilalți jucători transferați în pauză competițională la divizionara secundă.