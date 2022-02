Aşteptat în Gruia de Dan Petrescu, Damjan Djokovic s-a decis! Cu ce echipă a ales să semneze

Damjan Djokovic (31 de ani), fostul mijlocaş de la CFR Cluj, era aşteptat în această iarnă să revină la gruparea din Gruia, însă nu s-a mai întâmplat acest lucru.

Croatul a semnat Adana Demirspor, echipa antrenată de Vincenzo Montella (47 de ani) şi ocupanta locului trei în Super Lig. Acesta a sosit la noua echipă sub formă de împrumut de la Rizespor până la finalul sezonului.

Cotat la suma de 900.000 de euro, Damjan Djokovic va fin coleg la noua echipă cu starul italian Mario Balotelli.

Daha önce Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka, Greuther Fürt ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli Hırvat futbolcu Damjan Djokovic ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz. pic.twitter.com/abcXequunt — Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 8, 2022

Marea lovitură pregătită de Dan Petrescu la CFR

CFR Cluj a perfectat mai multe transferuri în această iarnă, iar președintele Cristi Balaj a explicat care este strategia în Gruia. Mijlocașul Damjan Djokovic era nemulțumit de statutul pe care îl avea la Rizespor și își dorea să revină sub comanda lui Dan Petrescu.

„Avem jucători pe profilul antrenorului și am adus jucători care au jucat, chiar dacă în Serie C. Serie C este peste Liga 2 din România, din păcate pentru noi. Avem acum soluții pentru U21. S-au adus jucători pe care să-i folosim din sezonul următor, nu gândim doar pe termen scurt. Avem în plan aducerea unor jucători tineri.

Am adus cinci jucători din zona Africii, au fost persoane din cadrul clubului care i-au urmărit în Africa. Se schimbă strategia. Gândim pentru viitor. Încercăm să aducem și jucători român. Acești jucători tineri din zona Africii îi împrumutăm ca să joace meci de meci.

Djokovic știu că este nemulțumit de statutul pe care îl are în acest moment la clubul său. A sunat persoane din cadrul clubului. Mai multe nu pot să spun.” a spus Balaj, potrivit Pro X.

Damjan Djokovic bifat 152 de prezențe în tricoul campioanei României pentru care a marcat 13 goluri.