Atac cu talpa al lui Cristi Borcea la conducerea lui Dinamo: „Ciocul mic, am luat şi campionatul şi Cupa”

Fostul patron dinamovist Cristian Borcea este sceptic că Dinamo se va lupta pentru vreun trofeu, cât timp acționar majoritar este Eugen Voicu.

„Ciocul mic, am luat şi campionatul şi Cupa”, i-a transmis Cristi Borcea lui Eugen Voicu

Omul care a condus clubul Dinamo în perioada 1995-2012 este convins că Voicu nu are suficienți bani pentru a face din Dinamo o forță a fotbalului românesc.

„Pe Andone l-am oprit, am luat Cupa, după aia am luat și campionatul și Cupa. Trebuie să creezi un antrenor, dacă vezi că e dedicat și muncește.

Și noi am schimbat, luasem toată Craiova. Apropo, nu se poate compara și nu poate vorbi unul ca Voicu. Păi eu am luat de două ori toată Craiova, am luat tot ce era mai puternic în România.

Am luat de la Steaua, de la Rapid, de la Timișoara, tot! Îți trebuie foarte mulți bani. Îți trebuie pasiune, îl înțeleg că n-o are, dar până va ajunge la nivelul de a nu se mai bate la retrogradare, ciocul mic”, a spus Cristi Borcea, potrivit sport.ro.