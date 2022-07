Atacantul care a marcat 9 goluri în 5 meciuri la FCSB II, dar nu l-a convins pe Becali: „Am sperat până în ultimul moment”

”Am marcat la echipa a doua nouă goluri, dar mi-aș fi dorit să marchez mai mult. A fost o oportunitate de a reveni la o forma sportivă bună. Eram conștient că sunt șanse mici să rămân și în acest sezon, dar am sperat până în ultimul moment. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar sunt mai motivat ca niciodată să mă focusez pe evoluția mea.

Perioada petrecută la FCSB a fost o oportunitate din care am avut doar de învățat. Cea mai bună lecție pe care am învățat-o este aceasta: Trebuie să fiu 100% productiv chiar dacă joc 5, 45 sau 90 de minute. Am început să lucrez intens la acest aspect singur și împreună cu un mental coach. Poate așa se explică reușitele de la echipa a doua”, a transmis Andrei Burlacu, pentru digisport.ro.

Andrei Burlacu a fost lăsat să plece liber de contract la finalul campionatului trecut.