Atacantul lui CFR Cluj îi transmite un mesaj lui Dan Petrescu. Fotbalistul a debutat cu gol la România U21 și este entuziasmat

Dacă naționala de seniori a pierdut (0-1 cu Grecia), ei bine naționala U21 a înregistrat o victorie. Elevii lui Florin Bratu au învins Finlanda U21 cu scorul de 2-1. Un jucător al CFR-ului s-a făcut remarcat și a ținut să își declare bucuria marcării primului gol la națioanală.

Este vorba de Daniel Birligea, atacant al celor de la CFR. Acesta a marcat golul egalizator în meciul cu Finlanda, pentru ca David Miculescu să aducă victoria în minutul 91 al partidei.

Daniel Birligea, entuziasmat după reușita sa

Transferat în iarnă de la Teramo, pentru 100 de mii de euro, tânărul fotbalist a fost extrem de fericit după ce a debutat cu gol la echipa națională. Acesta își dorește să ajungă om de bază în echipa mare a CFR-ului și să își demonstreze calitățile.

La finalul partidei cu Finlada U21, Daniel Birligea a declarat:

„Emoționant, foarte emoționant. Să debutezi cu gol e visul oricărui copil. Stadionul perfect, echipa a jucat foarte bine, am luptat până în ultima secundă și suntem fericiți. În ianuarie am venit la Cluj și mai am să mă acomodez, am cunoscut echipa, nivelul. Luăm totul cu fericire și dăm totul până la sfârșit.”, au fost cuvintele tânărului fotbalist.

CFR beneficiază în prezent, la echipa mare, de următorii atacanți: Omrani, Debeljuh, Buș, Duganzic, Neguț și Daniel Birligea.

Cel din urmă jucător are o concurență serioasă pe acest post și doar plecarea sau accidentarea unora dintre cei menționați l-ar putea propulsa în primul 11.