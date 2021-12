Atacantul Petrolului, colecţie impresionantă de tricouri: ,,Cel mai mult mi l-aş dori pe al lui Ibrahimovic”

Senad Jarovic, atacantul bosniac al celor de la Petrolul Ploieşti, şi-a prezentat colecţia impresionantă de tricouri pe care le-a adunat de-a lungul timpului.

Fotbalistul liderului din Liga a 2-a a mărturisit că a ajuns în prezent la aprope 50 de tricouri colecţioane. Bosniacul îşi doreşte cu ardoare acum să aibă tricoul lui Zlatan Ibrahimovic, vedeta lui AC Milan.

,,Când eram mic, mergeam la foarte multe meciuri împreună cu tatăl meu. La un moment dat am început să le cer jucătorilor să-mi dea tricourile lor, unii au făcut-o, și așa am început să strâng. Unul… trei… și tot așa! Am ajuns, acum, undeva la 45-50 de tricouri, dar cele mai multe le am, cred, de când aveam 13-15 ani. Nu pot să spun că a fost ceva planificat, că mi-am propus să am o colecție. Pur și simplu așa s-a întâmplat!

Primul tricou pe care l-am primit a fost de la Josip Simunic (n.r. – fost internațional croat), cel care juca, la acea vreme, pentru Hertha Berlin. Apoi au intrat tot mai multe în colecția mea, iar dacă ar fi să spun care este cel mai important, atunci aș zice cel al lui Michael Ballack. Toată lumea știe despre el că este o legendă în Germania! Dar, mai am și alte tricouri ale unor jucători importanți, cum ar fi Carvajal, Boateng, Shaqiri, Rakitic, Ibisevic, Lulic, Spahic…

Cel mai mult mi-aș dori să am posibilitatea să-i iau tricoul lui Zlatan Ibrahimovic! Nu pot să spun că, acum, sunt preocupat să cer tricouri, în general fac schimb cu cei cu care mă cunosc și împotriva cărora ajung să joc. Așa am adăugat în colecția mea și tricoul unui jucător român, Andrei Blejdea, cu care am fost coechipier în Slovenia, la Domzale, și cu care m-am reîntâlnit acum, pe „Ilie Oană”, cu ocazia meciului cu Universitatea Cluj.”, a declarat Senad Jarovic, pentru siteul clubului Petrolul.

Senad Jarovic a vorbit şi despre promovarea cu Petroul în Liga 1, dar şi cum se simte în familia ,,lupilor galbeni”.

,,Am avut un feeling bun încă de când am ajuns aici! Colegii, staff-ul, toată lumea m-a primit bine și pot să spun că m-am simțit excelent de la bun început. Cred că avem o bază bună pe care să construim, avem potențial și trebuie să continuăm pe drumul nostru și să arătăm de ceea ce suntem capabili. Iar eu, personal, voi da totul, ceea ce ați văzut până acum a fost doar începutul.

Am făcut o treabă foarte bună până acum și, evident, avem prima șansă. Iar dacă vom continua la fel, atunci, cu siguranță, vom merge în prima ligă. Nu mă interesează foarte mult care va fi cea de-a doua echipă care va promova, alături de noi, dar, în mod normal, lupta se va da între cele trei formații pe care le-am întâlnit în ultimele jocuri din campionat.

Fanii sunt fantastici, iar atmosfera de la meciurile în care i-am avut alături, pe stadion, a fost una incredibilă! Îi simți că iubesc echipa și îți oferă o extra-motivație, mai ales la început de meci, atunci când toată lumea cântă imnul!’‘, a mai precizat Jarovic, pentru fcpetrolul.ro.