Atacantul român care este golgheter la o echipă spaniolă refuză varianta de a juca în Liga 1: „Am auzit că la multe echipe sunt probleme”

Andrei Lupu a fost surpriza plăcută a acestui sezon în liga a patra spaniolă. Împrumutat la Numancia, fotbalistul a fost golgheterul trupei la care în trecut au evoluat și alți doi români, Laurențiu Roșu și Gabi Popescu.

Primul este cel care a lăsat cea mai frumoasă impresie, performanța lui de a reuși un hattrick într-un meci cu Real Madrid în toamna lui 2000, rămânând încă vie în memoria fanilor micuței echipei din Soria. Acum, Lupu încearcă să îi calce pe urme. El a pus umărul la promovarea fomației sale în liga a treia spaniolă. La 24 de ani, vârful s-a destăinuit și a povestit cum a început aventura sa în Spania.

„Am venit aici la 9 ani. Părinții mei sosiseră cu un an înainte. Au găsit condiții bune și au hotărât să ne mutăm împreună în Spania. Pentru mine a fost dificil, dar m-am acomodat destul de repede. Mai greu le-a fost părinților. Cei veniți de mici am învățat mai ușor limba, ne-am făcut prieteni mai ușor.

Inițial, cunoșteam doar români. Aveam doar amici români. Ieșeam toți în parc și jucam fotbal. Apoi, la școală, am început să-mi fac și prieteni spanioli. Dar cel mai mult m-a ajutat că îmi plăcea fotbalul. Mergeam la o echipă din cartier să joc și așa mi-am făcut mulți prieteni. Pot spune că fotbalul m-a ajutat să mă adaptez și să mă integrez mult mai ușor. Ajung rar în România. Doar să îi văd pe bunicii mei. Acum, «acasă» e aici”, a declarat Andrei Lupu, pentru Gsp.

Lupu a mai evoluat în campionatul spaniol pentru satelitul lui Alaves înainte să ajungă la Tarragona, formație care l-a trimis împrumut la Numancia.

„La Numancia am găsit energia potrivită, mi-au dat încredere și am prins un retur foarte bun. Mă bucur că am putut participa la promovarea Numanciei. Din vară, mă întorc la Tarragona. Înainte de a mă lăsa să vin împrumut, am semnat prelungirea acolo pe încă doi ani. Asta a fost condiția să mă lase să plec. Înseamnă că au încredere în mine și sper să promoveze și ei în Segunda.

Ar fi extraordinar să evoluăm anul viitor în liga a doua! Nu știu dacă m-aș vedea în Liga 1. Probabil depinde de club și de condiții. Au fost ceva contacte cu agenți din România, dar am auzit că la multe echipe sunt probleme. Jucători care nu își iau salariile, probleme financiare. Dar niciodată nu se știe. Deocamdată, sper să fiu sănătos și să continui forma bună, apoi vom vedea ce va mai fi”, a încheiat Andrei.