Atacantul român comparat cu fenomenul din urmă cu 20 de ani: „Ronaldo când s-a dus la Real Madrid avea 6-7 kilograme in plus”

Jovan Markovic are un început de an an foarte bun până acum, reușind să marcheze tot atâtea goluri câte a izbutit în meciurile disputate în acest sezon, în 2021.

Cu dubla de aseară, internaționalul de tineret a ajuns la cota 12, devenind golgheterul alb-albaștrilor în actuala stagiune, depășindu-i pe Ivan și Gustavo. Gică Craioveanu, unul dintre numele mari ale istoriei Craiovei, l-a comparat pe fotbalistul de 21 de ani cu brazilianul Ronaldo, măcar din punctul de vedere al problemelor cu greutatea, de care ambii s-au lovit la un moment dat.

„Ronaldo când s-a dus la Real Madrid avea 6-7 kilograme in plus. Markovic dă randament așa, dar poate ar fi bine să mai slăbească. Își creează multe spații, a crescut foarte mult. Îl avem și pe Baiaram, pe Câmpanu. Și Ivan a crescut foarte mult. Noi nu în atac avem probleme, în apărare stăm mai rău. Și Crețu parcă a crescut mult la mijloc.

M-a încântat victoria cu Farul, am jucat foarte bine pe contraatac. Reghe a ales cea mai bună formulă. Echipa nu dă multe șanse adversarilor să marcheze, iar calitatea jucătorilor din față face diferența. Mie îmi place, echipa joacă foarte foarte bine, contează și maniera in care obții rezultate. Sper la un egal între CFR și FCSB. Eu cred că noi putem câștiga la Cluj, dar sunt multe puncte diferență, nu știu dacă suntem capabili să recuperăm”, a carcaterizat Gică Craioveanu prestațiile oltenilor la Pro Arena.

Markovic a revenit în vara anului trecut în Bănie, după un sezon și jumătate în care a fost împrumutat la Academica Clinceni. Acolo a marcat 5 goluri în 26 de meciuri de Liga 1 în care a fost fost folosit. Vârful a debutat în prima divizie imediat după ce a împlinit vârsta de 16 ani, într-o partidă contra celor de la CFR Cluj. El jucase în prealabil, în decembrie 2016, într-un meci din Cupa României.