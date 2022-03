Au început să cadă capii de serie la Indian Wells. Româncele au scăpat de 3 favorite

Surprizele nu au încetat să apară în turul 2 de la Indian Wells, iar Muguruza, Pliskova și Svitolina au părăsit prematur turneul.

Muguruza a jucat excelent și a condus-o pe Alison Riske cu un set câștigat la 0, dar sportiva din America nu s-a lăsat impresionată de scor și a continuat să lupte. 4 game-uri i-a mai lăsat Riske capului de serie 8, într-o partidă răsunătoare.

Riske-y Business 💼 @Riske4rewards earns her first Top 10 win since 2019 with a monumental turnaround against No.8 seed Muguruza 0-6, 6-3, 6-1 #IndianWells pic.twitter.com/H4WclAuAMY

Svitolina a pierdut în fața britanicei Harriet Dart, urmând exemplul Muguruzei, Elina a reușit să câștige primul set, dar scorul a fost întors în următoarele două.

Making noise in the the desert 🔊@harriet_dart upsets No. 12 seed Elina Svitolina 2-6, 6-3, 6-3 to reach the third round for the first time in her career #IndianWells pic.twitter.com/kn31vsODmY

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2022