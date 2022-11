Avertismentul lui Săpunaru după meciul cu Universitatea Craiova: ”O să vedeți ce va fi!”

Rapid Bucureşti a încheiat la egalitate, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, scor 2-2, un meci din Superligă, în care gazdele au fost conduse cu 2-0 în minutul 19.

Crețu a deschis scorul în minutul 5.

Baiaram a dublat avantajul gazdelor în minutul 18.

Rapid a revenit în meci prin Albu, care a redus din diferență după 6 minute.

Dugandzic a închis tabela în minutul 72.

La finalul meciului, Cristi Săpunaru a oferit mai multe declarații.

”Am făcut două greşeli colective, le-am acordat acest avantaj de două goluri şi dup-aia a trebuit să alergăm după egalare, după victorie. Felicit echipa pentru dăruire. Felicit publicul pentru că a fost senzaţional. Astfel de atmosferă nu găseşti nicăieri în România.

Cred că am luptat 90 de minute, indiferent că am avut cele două goluri primite la început. Am reuşit să fim stăpâni pe noi şi să obţinem un egal. Aşa cum am spus-o, cred că trebuia să câştigăm. Poate nebunia asta de la început de meci, încercăm să facem prea mult şi greşim la lucruri mai importante.

Nu ştiu cât de bine venită este această pauză. Este prima dată în istorie când avem un Campionat Mondial în noiembrie-decembrie. Vedem când ne întoarcem. Sper să ne pregătim cum ne-am pregătit şi până acum. Să ne revenim psihic pentru că acel meci cu FCSB-ul ne-a turnat plumb în picioare. Cred că vom fi pe drumul cel bun. Sper eu.

Suntem pe locul 2, şanse reale de a ne califica mai departe şi în Cupă. Suntem pe drumul cel bun. Suntem în obiectiv, dar mai important este ce se întâmplă la sfârşit.

Nu ştiu cât contează adversarul, cât contează foarte mult să fim noi în formă şi să jucăm bine. Îi studiem, ştim cu cine avem de-a face, dar important este cum jucăm noi. Nu vorbim de Europa. Ne interesează doar play-off-ul şi dacă intrăm acolo, va fi care pe care. Vă promit eu”, a declarat Săpunaru, la finalul meciului.