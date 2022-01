„Băi, treziți-vă! Naționala nu se refuză!”. Atac cu talpa la adresa antrenorilor care au respins oferta FRF

Actuala conducere a Federației Române de Fotbal se află în căutarea unui selecționer, iar șefii de la Casa Fotbalului întâmpină mari probleme la negocieri!

Echipa națională a ratat accederea la barajul pentru turneul din Qatar, iar Mirel Rădoi a anunțat la scurt timp că nu va mai continua colaborarea cu FRF. De atunci, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au avut misiunea de a se orienta rapid spre un nou tehnician, însă federalii s-au lovit doar de refuzuri până în momentul de față.

Fostul internațional român, Dănuț Lupu, a vorbit despre situați actuală și a ținut să îi pună la zid pe antrenorii care au respins ofertele lui Burleanu. Lupu a declarat că naționala nu se refuză, indiferent de experiența sau numele tehnicienilor, și a ținut să îl critice pe Ladislau Boloni, care este și el foarte aproape să spună pas propunerii FRF.

Nu știu câtă vină are domnul Burleanu în toată afacerea asta, fiindcă mai e o problemă. Poate și tu, și eu, am vrea să ne ducem selecționeri la echipa națională, dar, dacă tot te duci, trebuie să ai și niște rezultate. Eu am impresia că este o problemă peste tot, nu doar în fotbal. Nu înțeleg de ce nu se spun lucrurile corect și încearcă să se protejeze unul pe altul.

Unde s-a pomenit tu, ca antrenor, să ceri contract în care cei care te plătesc să nu=ți pună nicio clauză? Stai puțin, vii antrenor la echipa națională a României. Bă, Doamne ferește, poate pierzi trei meciuri. Ce facem, suntem obligați să te ținem patru ani de zile, cât vrei tu contract? Dacă tot spui că ești un antrenor bun, nu poți cere Federației să nu-ți pună nicio clauză. Federația vrea să-ți facă un contract pe doi. Tu crezi că, dacă califici echipa, nu-ți prelungește automat contractul?

Nu înțeleg de ce nici unii, nici alții, nu se întâlnesc să spună lucrurilor pe nume. De ce se ascund atâta? Ar trebui să le zică cineva: „Băi, treziți-vă!”. Ce-i atâta… pleacă la Târgu Mureș, nu răspunde trei zile la telefon. Toată stima pentru Loți, dar nu poți să faci lucrurile astea. Doar pentru că e Federația în impasul ăsta cu selecționerul? Eu mă refer la toți cei care au fost ofertați.

Echipa națională nu se refuză. Dacă tot te dai că ești român, mare patriot, și tu refuzi echipa națională, eu cred că, din momentul ăla, n-ar trebui să mai spui că vrei să faci ceva pentru fotbalul românesc. Să mă scuze foști colegi de ai mei, toată stima și respectul pentru ei. Dar să te cheme cineva să-ți spună că vrea să te pună selecționer și tu să refuzi și să zici: „Stai, că am clauză…”. Unii ar aduce și bani de acasă să-i pună antrenori la echipa națională și tu-mi spui că ai clauză? Eu, dacă aveam vreo putere, încercam să-l conving pe Rădoi să rămână.”, a spus Lupu, potrivit Fanatik.