Bănel Nicoliță a dezvăluit motivul pentru care o iubește pe Steaua: „A fost idolul meu!” – Ce a spus fostul fotbalist!

Bănel Nicoliță a vorbit recent despre pasiunea sa pentru Steaua. Fostul fotbalist a explicat motivul pentru care s-a îndrăgostit încă din copilărie de formația bucureșteană.

Mai exact, Nicoliță a recunoscut că a fost visul său să joace pentru FCSB, pe care o consideră adevărata Steaua. Iată ce a spus fostul fotbalist.

„Am crescut cu ei și visul meu s-a îndeplinit!”

„Pentru mine, Steaua înseamnă totul. Și, da, FCSB e Steaua. Pentru că, așa cum v-am spus, am crescut cu ei și visul meu s-a îndeplinit când am ajuns să fiu antrenat de Marius Lăcătuș, care a fost idolul meu.

Pentru că mi-am dorit așa de mult să ajung la Steaua, dar aveam aceeași posibilitate să nu ajung.

Pentru că până la urmă e doar un vis. Crezi într-un vis, poți să ajungi să joci la Steaua, să-l întâlnești pe nea Marius Lăcătuș, să-ți fie antrenor și așa mai departe”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru Kanal D.

„Îmi scriam tricourile cu pixul. Aveam un singur tricou cu care mergeam la școală, peste tot, cu el am mers trei luni.

Mă certa maică-mea: ‘Băi, ăsta e tricoul de școală. Cum l-ai desenat?’ / ‘Mamă, știi ceva? E tricoul meu. Eu pe omul ăla îl iubesc, îmi place, eu vreau să fiu ca Marius Lăcătuș, să fiu rău pe teren’.

Și așa am devenit. Cred că am fost un jucător foarte agresiv, nu am lovit pe nimeni, dar prin calitățile mele asta s-a dovodit. Am dat totul pe teren, pentru mine Steaua înseamnă tot”, a mai spus fostul fotbalist, pentru sursa menționată.

Bănel Nicoliță a bifat 263 de meciuri pentru Steaua/FCSB. A marcat 35 de goluri și a oferit 42 de pase de gol. În vara anului 2011 pleca în Franța, la AS Saint-Étienne.