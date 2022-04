Bănel Nicoliță (37 de ani) a dezvăluit că în 2015, după ce-și încheiase cariera de fotbalist a fost dorit de Marius Șumudică la Astra, echipa care în sezonul 2015/2016 a devenit campioana României.

Fostul mijlocaș a refuzat oferta pentru că și a început să investească la CS Făurei, echipă din localitatea natală.

”Vă mărturisesc un lucru. Am primit ofertă de la Astra. 5.000 de euro pe lună. Domnul Șumudică m-a dorit acolo. Omul a fost foarte dulce cu mine. Mi-a vorbit frumos și mi-a demonstrat că mă vrea la dumnealui în echipă.

Sincer, știți de ce nu am acceptat? După două ore i-am spus că nu pot merge acolo. Dacă vă spun motivul… Știu că domnul Șumudică este rapidist, iar acolo mai erau încă vreo 6 jucători care țin cu Rapid, iar asta mi-ar fi creat o stare de disconfort.

Nu aș fi putut juca acolo, sincer. Deși, repet, domnul Șumudică s-a comportat ireproșabil. Am refuzat 5.000 pe lună și am mers la Făurei, unde am pierdut tot, doar că în viață am vrut tot timpul să fac din suflet, cu inima”, a declarat Bănel Nicoliță, la emisiunea Templul Sportului, difuzată pe postul Realitatea Sportivă.