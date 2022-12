Bănel Nicoliță, dezvăluire despre un fost coleg: „Venea la mine la geam și-i aruncam bani, deși eu eram cu copilul pe picioare!”

Bănel Nicoliță, fostul fotbalist român, a vorbit recent despre un episod deosebit din trecutul său.

Mai exact, Nicoliță a dezvăluit că un fost coleg venea la casa fostului internațional pentru a cere bani. Iată ce a spus Nicoliță.

„Îmi cerea oricât, 5.000-10.000, eu îi dădeam!”

„Acum vreo câțiva ani era un jucător care venea la mine la geam și-i aruncam bani, deși eu eram cu copilul pe picioare, la legănat. Lăsam copilul și-i aruncam bani. Asta înseamnă respect! Și după aia a uitat.

Ăștia sunt oamenii. Sunt foarte mulți. Mi-e egal cu zero. Mă interesează că am rămas cu un lucru, nu mai am încredere. Sunt prea dezamăgit, poate și eu am dezamăgit. Am fost prea rănit. Nu sunt perfect, nimeni nu-i perfect. Dacă luaţi ultimii ani, eu sunt omul care a dat la toată lumea.

Îmi cerea oricât, 5.000-10.000, eu îi dădeam. Azi dacă îi ceri cuiva, trebuie să lași pe mama și tata (n.r. garanţii). Astea sunt vremurile, dar a fost o lecție”, a declarat Bănel Nicoliţă, pentru podcastul Victory Extra Time,