Bănel Nicoliță, dezvăluiri cutremurătoare despre viața sa: „Mi-am pierdut banii, familia și copilașii! Am ales greșit, dar am făcut-o conștient”

Bănel Nicoliță își deschide o academie de fotbal după ce proiectul Făurei a dat greș. Bănel explică perioada grea prin care a trecut despre divorț, greșelile din carieră și banii pierduți în echipa din oraşul natal. Fostul jucător de la FCSB a pierdut tot ce a agonisit în cariera de fotbalist, după care a împrumutat 100.000 € de la cămătari, motiv care l-a împins să fugă în America.

,,Sunt aici, ne niciun cămătar. Nu! Uite, de ce am plecat? Am fost plecat la un prieten în SUA. De ce? Am pierdut bani, am trecut printr-un divorț.

Am rămas fără bani, fără familie, echipa nu mergea, nici bani nu mai avea. La un moment dat da, am cerut din stânga și dreapta. Pentru că nu mai puteam. Echipa avea nevoie de bani de antrenamente, masa, meciuri de acasă.

Mă duceam la prieteni: „Frate, am meci mâine, dă-mi cât poți tu, 10 lei, 15 lei. Strângeam până la meci”. Până la un punct! Am zis „STOP”. Nu mai puteam! Voiam o pauză. Aveam nevoie să-mi revin fizic și moral.

Alții poate că n-ar fi ajuns să facă greșeala asta, dar dacă o făceau, cred că azi nu mai existau pe pământ”, a declarat Bănel Nicoliță pentru Gazeta Sporturilor.