Bănel Nicoliță, părăsit de soție după ce a rămas fără avere: „Nu m-am așteptat…” – Dezvăluiri emoționante

„Banii vin și pleacă, oamenii la fel. Am știut de anumiți oameni, nu m-am așteptat la anumiți oameni… când eu i-am ajutat, dar nu e o problemă. Pentru că din ele am învățat, știu ce trebuie să fac mai departe, știu ce trebuie să aleg în viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut așa de puternic încât pot să trec cu zâmbetul pe buze.

Au rămas foarte puțini oameni lângă mine. Sunt 10-15 persoane care au rămas lângă mine, dar ăștia sunt oameni corecți, de calitate, care au rămas indiferent de situația mea„, a declarat Bănel Nicoliţă pentru cancan.ro.

„În ambele sensuri am fost dezamăgit și de oamenii pentru care eu am riscat tot. Am riscat bani, familie, copii… multe chestii. Și acei oameni nu m-au apreciat. Și atunci durerea e dublă sau triplă în care am suferit foarte mult și știu doar eu cât de mult am suferit și cât de greu a fost să trec peste un divorț când știu că acei copii au nevoie de ambii părinți„, a mai spus Nicoliţă.

„Regretul care îl am este faptul că m-am dus acolo, am băgat nişte banuţi 5 lei, 10 lei, nu contează, şi nu am fost apreciat! Primăria, da, ajuta. Mi-a dat 2 miliarde, de exemplu, dar îţi dădea banii la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni. Păi tu 2 luni de zile ce mâncai? Când tu faci zi de zi antrenamente! Fosta soţie nu a fost de acord, de asta am ajuns la divorţ!

Regret că mi-am pierdut familia şi toate cele, eu am fost conştient când am făcut lucrul asta, dar iubind fotbalul şi îmi doream aşa de mult să fac ceva„, a spus Bănel Nicoliţă într-un interviu acordat pentru Antena Sport.