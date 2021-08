Spaniolii au publicat salariile de la FC Barcelona după plecarea lui Messi

UPDATE: Cotidianul spaniol AS a publicat lista cu salariile brute ale jucătorilor din lotul lui Ronald Koeman, salarii pe care conducerea clubului speră să le obțină în acest sezon, odată cu problemele financiare de la Barcelona și cu plecarea lui Messi.

Clubul catalan a anunțat că superstarul argentinian își va exprima opinia legată de situația sa actuală duminică, 8 august, de la ora 13:00, ora României, chiar pe Camp Nou. Va fi un moment cu totul special. Va fi ultima conferință pe care Messi o va susține la clubul vieții sale. Acesta va fi însoțit și de familia sa.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference

You can follow it LIVE on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/FQot4H5Kct

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021