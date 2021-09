Barcelona schimbă antrenorul! Laporta, în vestiar fără Koeman

Îndepărtarea lui Ronald Koeman de la Barcelona este iminentă după eşecul suferit la Lisabona. Benfica s-a impus cu 3-0, iar eşecul a fost picătura care a umplut paharul pentru preşedintele Juan Laporta.

Oficialul clubului catalan a coborât în vestiar după partida de pe Da Luz şi le-a ţinut un discurs jucătorilor în absenţa lui Koeman. Laporta i-a asigurat pe fotbalişti că împreună vor depăşi această criză, iar numele antrenorului nu a apărut niciun moment în discuţie.

Potrivit spaniolilor de la El Pais, Laporta a luat deja decizia demiterii lui Koeman, însă clauza de reziliere de 12 milioane de euro i-a mai câştigat olandezului timp pe banca tehnică a echipei.

După 3-0 pentru Benfica, Ronald Koeman a declarat că echipa sa nu a fost cu nimic inferioară adversarului.

„La final, antrenorul este vinovat. Dar cred că în multe momente ale meciului am fost mai buni. După 2-0 am avut probleme, dar am avut posibilitatea să înscriem 2-0. Nu am fost inferiori ca joc, ci doar ca eficienţă” – a fost declaraţia care mai rău i-a iritat pe fanii catalani.

Laporta a convocat o şedinţă de urgenţă la ora 03:00 dimineaţa, iar soluţiile pentru înlocuirea lui Ronald Koeman sunt Xavi, Andrea Pirlo şi Roberto Martinez.

Barcelona are două înfrângeri după primele două meciuri disputate în grupele UEFA Champions League. Cu Bayern şi Benfica echipa blau-grana a pierdut la scor de neprezentare.