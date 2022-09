Basarab Panduru râde de Jovan Markovic, autorul unei duble contra Farului: „O avea şuba pe sub tricou!”

CSU Craiova s-a impus în ultima etapă cu scorul de 4-3 în fața Farului Constanța. Jovan Markovic a realizat o dublă de zile mari, însă atacantul a fost luat peste picior de Basarab Panduru.

Fostul „secund” al Universității Craiova nu s-a putut abține să nu râdă de fizicul atacantului oltenilor. Iată ce a spus acesta.

„O avea aia, iarna, şuba pe sub tricou!”

„Ce e globulos? Adică e ca globul, de pe masă, de pe birou. Să vă spun ceva. El dezbărcat, pe cântar, nu pare gras. Eu vă spun exact ce spune…

Nu are cinci kilograme pe cântar în plus. Când eram acolo, l-am văzut o dată pe cântar, dezbrăcat, în şort. Nu arată a gras. O avea aia, iarna, şuba pe sub tricou.

Trebuie să mă crezi că eu l-am văzut! Nu vorbesc să mă aflu în treabă, l-am văzut pe cântar, nu arată gras. Uitându-mă la televizor, nu pot să spun lucrul.

Rădoi spune că nu are kilograme. O avea, dar nu are şuncă, nu are burtă, nu are şunci, că pare aici, asta e altă poveste. Nu are cinci kilograme în plus.

Nu ştiu dacă e în regulă, nu mi se pare, uitându-mă aici. Asta spun. Ţi se pare că e în regulă? Nu mi se pare că e în regulă.

Televizorul te face mai mare… ce spune Rădoi spun şi eu”, a declarat Basarab Panduru, conform Orangesport.

„Nu mă interesează părerea lor, ci doar cea din vestiar sau a lui ‘Mister’!”

„Mă bucur foarte mult să marchez într-o zi specială pentru mine. Mi-a născut soţia un băieţel. Ne bucurăm că am reuşit să întoarcem rezultatul. Farul era o echipă bună. Vă daţi seama că este bucurie pentru că este bucurie. Avem o încredere mare, am avut un meci foarte greu la Hermannstadt.

Sper să să îmi ajut echipa cât mai mult, nu contează cât marchez. De aia sunt contestatari, nu mă interesează părerea lor, ci doar cea din vestiar sau a lui ‘Mister’”, a declarat Jovan Markovic după victoria cu Farul Constanța.

În urma acestui meci, Farul a suferit prima înfrângere din noul sezon, dar se menține pe poziția secundă cu 18 puncte. CSU Craiova a urcat pe locul 5, cu 14 puncte.