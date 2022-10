Basarab Panduru, șocat de cum se prezintă jucătorii din Liga 1: „Sunt cărţi de joc! Nu ai cum așa ceva!”

Basarab Panduru, fostul internațional român, a vorbit despre cum se protejează fotbaliștii din Liga 1. Acesta s-a legat de faultul Yeboah asupra lui Fulop (din partida U Cluj – CFR Cluj 1-2).

În minutul 70 al partidei, jucătorul campioanei României a avut o intrare dură asupra lui Lorand Fulop. Iată ce a spus Basarab Panduru despre acea fază.

„Nu exagerez cu nimic!”

„Vreau să-i văd şi apărătorile (n.r. – lui Lorand Fulop), că am văzut nişte apărători, iar jucătorii ăia după părerea mea nu au cum să intre pe teren niciodată pe teren cu apărătorile alea. Atât (n.r. – face semn cu mâna arătând că sunt mici). Nu exagerez cu nimic!

Nu mai zic că unele probabil nu sunt din nimic, sunt cărţi de joc. Exact! Nu ai cum! Atât am văzut (n.r. – face din nou semnul). Nu ai cum. Nu că am văzut la Craiova sau… Am văzut apărători atât de mici. Nu ai cum să intri pe teren vreodată aşa, e imposibil, dar uite că intră”, a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.