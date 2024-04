Basarab Panduru, uimit de unul dintre antrenorii din Superliga: ”O să fiu mai atent la el de acum încolo”

Basarab Panduru l-a lăudat pe Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Botoșani, deoarece i-a adus pe moldoveni pe drumul cel bun.

De asemenea, Panduru susține că sezonul următor va fi unul extrem de competitiv și interesant datorită antrenorilor precum Costel Gâlcă, Dan Petrescu, Gică Hagi, Bernd Storck, Neluţu Sabău, Dorinel Munteanu, Mircea Rednic, dar şi Bogdan Andone.

”După părerea mea, sezonul viitor vom avea unul dintre cele mai interesante campionate. Îl avem pe Costel Gâlcă, pe Dan Petrescu, pe Gică Hagi, pe Bernd Storck, pe Neluţu Sabău, pe Dorinel Munteanu, pe Mircea Rednic, dar şi pe Bogdan Andone.

Vreau să-l văd mai bine pe Bogdan Andone. Nu am crezut deloc în el, nu am ştiut ce poate omul, nu am crezut că poate face ceva. Acum o să fiu mai atent la el. Face chiar foarte bine ceea ce face, într-o situaţie foarte grea la Botoşani”, a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.