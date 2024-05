Basarab Panduru, verdict în privința lui Dennis Politic: „Trebuie să joace în play-off!”

Basarab Panduru l-a urmărit pe Dennis Politic. Tânărul jucător a făcut un sezon bun la Dinamo, marcând chiar cele două goluri ale victoriei din baraj cu Csikszereda.

Analistul TV este de părere că Politic are calitățile necesare pentru a juca la o echipă din play-off-ul Ligii 1. Iată cum l-a caracterizat pe jucătorul „Câinilor”.

„Trebuie să joace în play-off!”

„Cred că nu-i mai vine să mai fie la Dinamo şi în sezonul următor. El acum joacă fotbal, mereu am spus că are calitate, ia mingea, nu cade, joacă fotbal, nu face precum alţi jucători să cadă. El ia mingea, intră, golul al doilea a fost uimitor (n.r. – cu Miercurea Ciuc). Se vede că omul are calitate. 24 de ani are?

Mi se pare că trebuie să joace în play-off. Nu ştiu ce contract are. Politic, dacă ar putea, cred că s-ar duce în altă parte. Dinamo să ceară pentru Politic exact cât s-a cerut pentru Ştefănescu acum doi, trei ani, 300-400-500.000. Eu presupun că nu e cea mai serioasă opţiune (n.r. – ca Politic să semneze prelungirea cu Dinamo).

Eu cred că pleacă. Vom vedea. Acum aude şi el de ‘grăsanele’ alea de contracte. Politic îi datorează ceva lui Dinamo, dar i-a şi dat”, a transmis Basarab Panduru, conform Orange Sport.