Luis Enrique a transmis un mesaj ferm înainte de finala Champions League

Luis Enrique, mesaj ferm înainte de finala Champions League, PSG – Inter

Luis Enrique a amintit de ultima sa finală din postura de tehnician. În 2015, el o conducea pe Barcelona către succes în Champions League, după ce catalanii o învingeau cu 3-1 pe Juventus, în ultimul act.

Antrenorul spaniol s-a declarat convins că echipa sa va ieşi pe teren “cu cele mai bune arme”, pentru a o învinge pe Inter. Acesta a recunoscut faptul că îşi doreşte enorm să fie primul antrenor din istoria PSG-ului care câştigă Champions League.

“Suntem o echipă care e relativ obişnuită cu finalele. Am mai experimentat astfel de situaţii. Partea mentală e foarte importantă, dar ne-am obişnuit cu asta.

Trebuie să ne pregătim pentru fiecare scenariu. Ştim cum să gestionăm situaţiile, suntem pregătiţi. Ne vom îndrepta către părţile care ne sunt cel mai confortabile. Echipa are un stil clar de joc, nu vom schimba nimic în ceea ce priveşte atacul sau defensiva. Dar vor fi nuanţe, desigur.

(S-a schimbat ceva la grup) Nu, e aceeali simbioză încă din prima zi. Am propriul meu stil, sunt acelaşi om. Am o echipă excepţională, am încercat să-i ajută pe jucători să se îmbunătăţească individual sau colectiv, dar nu am schimbat nimic.

Sunt cu zece ani mai în vârstă faţă de ultima mea finală, încerc să mă bucur de asta. Vreau să transmit echipei ce oportunitate e să joci o finală de Champions League, să faci istorie, să faci ce nimeni nu a mai făcut. Suntem pregătiţi, fără niciun dubiu.

Cea mai mare motivaţie a mea e să fac istorie la Paris, să fac istorie în această ţară. Să fiu primul e ceea ce mă motivează cel mai mult. Vom încerca să intrăm pe teren cu cele mai bune arme ale noastre”, a declarat Luis Enrique, conform lequipe.fr.