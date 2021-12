Bănel Nicoliţă, fost fotbalist la gruparea patronată de Gigi Becali, a trecut prin momenbte mai grele în ultima perioadă, dar ar puterea şi să zâmbească acum, după ce s-a întors din America.

Fostul jucător de la FCSB a rememorat un episod petrecut în copilărie. Acesta povesteşte cum a ajuns să se ia la bătaie cu fratele său Aurel din pricina unui turneu de fotbal care a avut loc în scoala generală. Totul a degenerat între cei doi, ajungând să fie lovită şi mama celor doi la un moment dat.

,,Eu cu Aurel m-am bătut. Cred că eram clasa a 5-a, iar el a 7-a. Eram la un turneu, unde se strângeau bani. Era un campionat de fotbal. Strângeam o sumă și cine câștiga finala lua toți banii. Am ajuns în finală cu Aurel. Eu nu aveam echipă bună, am zis ca prima oară să stau în poartă și să intru în repriza a doua. Era 1-0 pentru ei la pauză, el intrase în poartă. În a doua repriză i-am pus pe toți în apărare și m-am dus eu în atac. A doua repriză am început-o noi.

Am dat bară gol și m-am luat la bătaie cu Aurel pe teren. Am mai scăpat o dată și am mai dat un gol. Am luat banii și m-am dus spre casă. La a treia stradă am dat peste Aurel mă aștepta acolo. Când am ajuns în dreptul lui mi-a dat una și mi-a spart buza. Apoi i-am dat și eu una. Maică-mea a venit în viteză spre noi. I-am dat și mamei una. Prin asta voiam să-ți demonstrez ce înseamnă pentru mine fotbalul. Nu-mi place să pierd. După meci râdeam de el, oricum știa că-l bat.”, a povestit Bănel Nicoliţă, în cadrul emisiunii ,,Fiţă cu Adiţă”.