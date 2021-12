,,Mi-au spart casa de patru ori într-o săptămână!” Bănel Nicoliţă, destăinuiri incredibile

Bănel Nicoliţă este unul dintre jucătorii care chiar au performat în fotbalul românesc, la echipa lui Gigi Becali. După perioada petrecută la echipa din Bucureşti, fundaşul a făcut pasul spre Franţa.

Sportivul a semnat în august 2011 cu Saint Etienne, ca în sezonul 2013-2014 să joace sub formă de împrumut la Nantes. Acum, acesta mărturiseşte cât de greu i-a fost la început în Franţa, dar şi cum au început să meargă lşucrurile după aceea. Bănel Nicoliţă mărturiseşte că i-a fost spartă casa de patru ori într-o săptămână în Franţa şi că se iubea cu o algeriancă.

,,Eu la școală nu mă scotea din patru. M-am dus în Franța și mi-a spus antrenorul că dacă nu vorbesc franceză nu pot să joc. Am luat dicționar și trei luni de zile am învățat franceză! După trei luni, prima conferință de presă. M-am descurcat și de atunci am prins foarte multă încredere.

Altfel, mi-era foarte greu! Nu vorbeau cu tine francezii, fiind și puțin brunețel! Niște emoții… îți dai seama! Eram bombă cu ceas: 3 goluri și 2 pase de gol. Aubameyang era rezerva mea. Apoi am jucat amândoi. Aveam o iubită algeriancă, arăta incredibil! Era milionară, venea cu Porsche-ul. Era din ceva mafie. Mi-au spart casa de patru ori într-o săptămână în Franța. Mi-au luat tot!

În primul meci am avut ruptură. Nu am putut să joc. Era 0-0 în minutul 75. Am luat o fașă și am legat o ruptură. Știi ce înseamnă o ruptură? Nici nu poți să alergi. I-am zis să facă schimbare și a spus că sunt nebun la cap! Am intrat , a fost o lovitură liberă de pe partea dreapta, am dat gol și i-am zis să mă schimbe că nu mai puteam. Am bătut cu 1-0! Au înnebunit suporterii. Mergeam la restaurante nu plăteam. La momentul ăla, eu cu Aubameyang eram cei mai iubiți de acolo.”, a declarat Bănel Nicoliţă, în cadrul emisiunii ,,Fiţă cu Adiţă”.