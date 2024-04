Becali a făcut anunțul despre Munteanu: ”Înseamnă că au bani!”

FCSB a învins Universitatea Craiova, pe Arena Națională, cu 2-0, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.

După meci, patronul Gigi Becali a oferit mai multe declarații și a vorbit despre Louis Munteanu.

Becali a susținut că a luat deja legătura cu Fiorentina și susține că a vorbit și cu Gică Hagi.

”Eu îți spun un lucru. Nu trebuie să intri în competiție. Eu am vorbit cu Gică și i-am cerut acordul. Mi-a zis că pot. ‘Eu nu am bani să dau pe el’, mi-a spus Hagi, că nu are bani să dea pe el.

(n.r. Farul a spus că intră în competiție pentru Munteanu) Dacă nu au bani, ar intra în competiție? Înseamnă că au bani, că doar nu îl ia cu macaraua. Dă bani Rivaldo, așa am înțeles. S-a schimbat situația”, a spus Becali, la Digi Sport.