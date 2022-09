Becali anunță că UEFA consideră FCSB continuatoarea Stelei și îi oferă un milion de euro pentru asta: „Lucrurile sunt foarte simple”

Gigi Becali susține că echipa sa este continuatoarea de drept a Stelei și acest lucru ar fi fost confirmat de UEFA prin calculul coeficientului. Mai mult, pentru calificarea în grupele Conference League primește în plus cu un milion de euro din acest motiv.

„M-a sunat Vali (n.r. – Argăseală) de dimineaţă şi mi-a spus că nu luăm 3, luăm 4 milioane de la UEFA. Vorbim de bani! Deci există un bonus pentru coeficient, un calcul mai complicat. Esenţial este coeficientul echipelor care au avut performanţe europene, adică am câştigat Cupa Campionilor Europeni, am primit 1.1 milioane de euro în plus la Becali. Poate face contestaţie Talpan.

Ce anomalie, în ţara ta nu eşti Steaua, dar te recunoaşte UEFA. Hai să spun eu, FRF ce a făcut… a cerut un punct de vedere de la un funcţionar. Care funcţionar le-a şi dat răspuns, a zis că e foarte simplu, că continuatoarea este Steaua. Aici lucrurile sunt foarte simple. Ne dăm foarte inteligenţi.

Rapidul nu mai există, de fapt. Gata! În momentul când intri în faliment nu mai exişti, eşti un moştenitor. FCSB este continuatoare, dacă intra în faliment… când intră o echipă în faliment, moare”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.