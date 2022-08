Becali se implică și în transferurile altor cluburi: ”Peste un an îl iau eu gratis!”

Gigi Becali a fost de neoprit pe piața transferurilor după ce Toni Petrea a plecat de la echipă. Ultimul jucător venit este Vadim Rață, iar patronul FCSB mai vreau un atacant. Latifundiarul din Pipera susține că l-a sfătuit pe iftime să îl aducă pe Kevin Boli la Botoșani.

”Când s-a dus Boli la el, eu l-am trimis acolo la încercare. Am zis să se ducă la Botoșani, la Iftime, și apoi îl iau eu gratis dacă e bun. Eu l-am trimis pe Boli acolo.

El e împrumutat acolo un an de zile și, dacă îmi place de el, îl iau. Eu l-am îndrumat, ‘bă, du-l pe Boli acolo și, dacă-mi place, îl iau eu gratis’. Să vedem dacă e Boli ăla care era. Are un an, peste un an, gratis”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club.

Rachid Bouhenna pleacă de la FCSB

”Bouhenna nu mai vede iarba la FCSB. E pe artificial? (n.r. returul cu Viking) Atunci îl lăsăm, îl lăsăm doar să inspecteze terenul”, a spus Gigi Becali.