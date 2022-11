Belgienii se atacă între ei după eșecul cu Maroc: „Mingea aia nu trebuia niciodată lăsată să treacă”

Naționala Belgiei a fost învinsă de Maroc cu 0-2 în Grupa F a CM din Qatar și este obligată să câștige cu Croația ca să se califice în optimi.

Jan Vertonghen și-a distrus colegii din apărare din cauza golurilor primite cu Maroc

Aflată pe locul 2 în clasamentul FIFA, după Brazilia, Belgia este una dintre dezamăgirile actualului Campionat Mondial. Jucătorii pregătiți de spaniolul Roberto Martínez sunt pe locul 3, după Croația și Maroc, ambele cu 4p.

Altfel spus, pentru a se califica în optimi, Belgia este obligată să câștige în fața Croației, pe 1 decembrie, de la ora 17:00. Un egal o ajută doar în cazul în care Canada învinge Maroc la 4 goluri diferență.

Jan Vertonghen, jucătorul care a adunat 143 de selecții pentru Belgia, nu și-a ascuns dezamăgirea după meciul cu Maroc.

„Cred că am fost buni în sine. Nu am oferit cadoauri, dar am luat două goluri într-un mod asemănător, din fază fixă. Prima dată am avut noroc (n.r. – a fost off-side), dar a doua oară nu s-a mai întâmplat. Mingea aia nu trebuia niciodată lăsată să treacă.

Îmi trec prin cap multe lucruri pe care nu ar trebui să le spun, sau cel puțin nu în afara vestiarului. Este foarte frustrant. Primul joc nu a fost bun și speram că vom scăpa de asta astăzi.

Nu cred că ne creăm șanse în atac. Probabil că noi atacăm rău pentru că suntem prea bătrâni, nu?

Înaintea meciului cu Maroc simțeam că suntem într-o poziție bună. Nu ne gândeam că vom avea probleme, însă trebuie să recunosc că asversarii au avut mai multă calitate decât noi”, a declarat el pentru Sporza.