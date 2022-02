Bergodi, dezamăgit de remiza cu Rapid: „E numai vina noastră că n-am câștigat”. Ce spune de șansele la play-off

Antrenorul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seară, după meciul cu Rapid, scor 1-1, că formaţia sa a meritat să obţină doar un punct.

„Dezamăgit, pentru că am pierdut două puncte. Când te oprești, nu mai joci mingea cum am jucat în prima repriză, deși ai un om în plus, normal că meritam ce am luat, adică un punct. În prima repriză a fost bine, dar în a doua repriză trebuia să plimbăm mingea. Nu am mai jucat deloc! Aruncam mingea sus, la bătaie, în contre. N-am explicații!

Erau trei puncte foarte importante pentru noi, care ne gândim la play-off. E numai vina noastră că n-am câștigat. Nu știu dacă e ultima șansă pentru play-off. Probabil s-a terminat, dar nu mă uit mult la clasament.

Da, urmează un meci mai special cu Voluntari, am stat acolo un an și jumătate și am numai amintiri frumoase despre această echipă. Mă întorc cu plăcere la Voluntari pentru acest meci. E o echipă bună, care joacă, merită locul pe care îl ocupă în clasament. Sunt sigur că va fi un meci frumos”, a spus Bergodi la posturile care transmit Liga 1.

Rapid și Sepsi au remizat, vineri, la Mioveni, scor 1-1, într-un meci din etapa a 26-a a Ligii 1. Echipa giuleșteană a egalat în prelungirile partidei. Rapid ocupă locul 7, cu 36 de puncte, iar Sepsi e pe 9, cu 33 de puncte.