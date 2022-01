Bergodi întoarce armele și vrea să o învingă pe Craiova: „Îi cunosc foarte bine pe jucătorii de acolo!”

Tehnicianul italian al celor de la Sepsi a vorbit la conferința de presă dinaintea duelului cu CS U Craiova și a mărturisit că este gata să scoată maximum din duelul cu oltenii!

Cristiano Bergodi a stat pe banca Craiovei jumătate de an, în perioada mai – noiembrie 2020. Acum însă, antrenorul în vârstă de 57 de ani se află de cealaltă parte a baricadei și vrea să facă tot ce îi stă în putință pentru a păstra toate cele trei puncte la Sf. Gheorghe. Bergodi a declarat că se așteaptă la un meci dificil, dar se bazează foarte mult pe faptul că își cunoaște destul de bine foștii elevi.

”Va fi un meci foarte dificil pentru că întâlnim una dintre cele mai bune echipe din România. Universitatea Craiova are un lot competitiv, a arătat bine în ultimul meci. Noi nu avem un moral aşa bun, pentru că am pierdut la Botoşani, dar echipa eu spun că a arătat bine, am fost mulţumit, doar rezultatul nu a fost ceea ce ne-am dorit.

Craiova are un stil combinativ, are un nivel ridicat în special când atacă. Are multe puncte bune şi puţine slabe. Trebuie să avem grijă de anumiţi jucători ai lor, pentru că îi cunosc, sunt tehnici.

Însă şi noi avem o echipă bună şi nu ne este frică de nimeni. Am fost aici (n.r. – la Sfântu Gheorghe) ca antrenor al Craiovei şi pot spune că au fost mereu meciuri grele, meciuri echilibrate. Eu sper însă că vom lua puncte mâine.

Pentru mine, Universitatea Craiova este o amintire frumoasă. Eu mă ataşez foarte mult de jucători, relaţia umană contează foarte mult, iar eu mă bucur că am ocazia să îi revăd pe cei pe care i-am antrenat şi cu care am făcut performanţă.

Pentru că până la urmă am jucat cu titlul pe masă. Mă bucur că îmi întâlnesc fosta echipă. Îi cunosc foarte, foarte bine pe jucători, dar şi eu am un lot foarte bun la Sepsi şi sunt sigur că putem face un meci foarte bun din toate punctele de vedere.”, a spus Bergodi, pe pagina oficială de Facebook a clubului covăsnean.