Bernadette Szocs este convinsă că va câștiga o medalie la JO 2024! Care e meciul care a descătușat-o

Desemnată de Federația Română de Tenis de Masă drept sportiva anului 2022, Bernadette Szocs este ferm convins că va câștiga o medalie la JO 2024.

„O să fiu și mai ambițioasă pentru că am reușit să o înving pe campioana olimpică”, a dezvăluit Bernadette Szocs

2022 a fost un an foarte bun pentru Bernadette Szocs, care a câștigat o medalie de aur și una de argint la Campionatul European de la Munchen, plus trei titluri naționale.

Dar meciul care i-a dat și mai multă încredere a avut loc la Turneul Campioanelor, de la Macao. Românca a eliminat-o în optimi pe campioana olimpică Chen Meng (China) cu 3-2 (-8, 9, 8, -7, 11), după ce în primul tur câștigase clar în fața Barborei Balazova (Slovacia), 3-0 (4, 4, 11).

Szocs s-a oprit în sferturi, fiind învinsă de japoneza Mima Ito cu 2-3 (-8, 8, -3, 7, -8). În ultimul set, românca câștigat patru puncte consecutive la 4-9, dar Mima Ito a gestionat mai bine finalul partidei.

„Nu e ușor, dar o să fiu și mai ambițioasă pentru că am reușit să o înving pe campioana olimpică și asta îmi dă speranțe că pot cuceri o medalie și la simplu. Am simțit că mi s-a aprins un buton în mine.

Mi-a dat o încredere foarte mare, de când am bătut-o nimic nu mă poate să mă distrugă. Sunt foarte concentrată, și acum în ultimele meciuri am reușit să demonstrez că sunt liniștită. Visul meu e să cuceresc o medalie la Paris”, a spus Szocs, la PRO Arena.

Bernadette Szocs a cucerit prima medalie la 1 an după ce s-a apucat de tenis de masă

Bernadette Szocs a spus și cum s-a apucat de tenisul de masă. „Când eram mică, mă duceam la concursuri unde participa fratele meu (n.r. – Hunor Szocs). Când l-am văzut fericit pe fratele meu, le-am spus părinților că vreau să joc și eu. Înainte făceam gimanstică.

Datorită fratelui meu am ajuns aici, el mi-a transmis ambiția asta. Abia ajungeam la masă… Am fost foarte bună și la gimnastică, dar niciodată nu am avut acea pasiune pentru gimnastică. După doar un an de tenis de masă, am luat prima medalie la Paleta de Aur.

Sunt foarte pozitivă, nu-mi place să cedez, de fiecare dată când am presiune pe umeri, îmi place. Pe mine mă ajută și mă ambiționează și mai mult”, a mai afirmat Bernadette Szocs.