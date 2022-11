Bianca Bazaliu, prima reacție după ce a adus victoria României la handbal: „În ultima secundă nu-ți mai trebuie curaj, o iei și o dai, e totul sau nimic”

România a câștigat duelul cu Spania, din prima etapă a grupelor principale de la Campionatul European de handbal feminin, impunându-se cu scorul de 28-27.

Marcatoarea golului victoriei a fost Bianca Bazaliu, care a înscris de la distanță, după o aruncare foarte bună, care aproape a băgat-o cu totul în poartă pe portărița Spaniei, Aalla Rotaetxe.

La finalul partidei, Bazaliu s-a arătat încântată de golul cu care a reușit să aducă victoria României. Sportiva de 25 de ani a explicat cum a gestionat ultimele secunde ale meciului și a spus că este extrem de fericită că și-a ajutat echipa să obțină cele două puncte.

„Tare și atât! E bine, mă bucur foarte mult pentru victorie și sunt bucuroasă pentru echipă, că am reușit să luăm aceste două puncte. Am văzut de când i-am dat mingea lui Cris, eram 100% sigură că nu mai avem timp, iar când am primit-o înapoi, am luat-o și am dat-o, nu m-am mai gândit a doua oară. Cred că am mai marcat așa, nu știu sigur.

Acum ne-am deschis o șansă mare, avem două puncte, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să ne continuăm drumul. Echipa avea nevoie de o victorie, asta contează cel mai mult. E și o descătușare pentru mine, dar pot să spun că mă simt bine în colectiv, cu fetele, suntem bine toate.

În ultima secundă nu-ți mai trebuie niciun fel de curaj, o iei și o dai, e totul sau nimic. Oboseala se resimte, dar acum avem 3 zile libere și trebuie să profităm de ele, să ne pregătim pentru meciurile următoare”, a declarat Bianca Bazaliu.

Pentru România, în grupele principale de la Euro, mai urmează duelurile cu Muntenegru și Germania, programate pe 15 și 16 noiembrie.