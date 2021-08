Bilel Omrani, după victoria la scor împotriva FCSB-ului: „Era mai bine dacă se termina 4-0!”

Atacantul francez a oferit prima reacție după ce echipa sa a câștigat fără drept de apel, scor 4-1, împotriva celor de la FCSB, în etapa a șaptea din Liga 1!

Bilel Omrani a deschis scorul în minutul 30 al partidei și a pornit recitalul echipei sale. La finalul partidei, jucătorul CFR-ului a vorbit despre duelul din această seară și a mărturisit că ardelenii au fost pregătiți în totalitate pentru acest duel, în ciuda ultimelor evenimente din Gruia.

„Suntem foarte fericiți că am câștigat în această seară. Era mai bine dacă reușeam să terminăm cu scorul de 4-0. Toți jucătorii au fost pregătiți de meci și băieții au jucat foarte bine. Este foarte bine că am câștigat contra FCSB-ului, un adversar care se bate an de an cu noi pentru câștigarea campionatului.

Noi ne-am antrenat normal, în fiecare zi. Noi știm să separăm lucrurile de fotbal și cele care se întâmplă în afara terenului. Nu știm nimic despre venirea lui Dan Petrescu, vedem săptămâna viitoare ce se va întâmpla. Cu Marius Șumudică m-am simțit bine și pe teren și în afara lui, dar ce s-a întâmplat extrasportiv nu pot să comentez.”, a spus Omrani, la finalul partidei.