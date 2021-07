Billel Omrani, după primul meci, din preliminariile Champions League: „Am avut multă poftă să joc”

Billel Omrani a fost omul meciului dintre CFR Cluj și Borac Banja Luka. Atacantul francez a deschis scorul și a dat o pasă decisivă, la golul de 2-0, marcat de Ciprian Deac.

”Am avut multă poftă să joc, era primul meci acasă, cu suporteri în tribună după doi ani, cu un nou antrenor, trebuia să dăm totul pe teren.

Era important să câștigăm, acum sper să câștigăm și acolo și să mergem mai departe în UEFA Champions League.

La gol am fost pregătit, am văzut că mingea vine la mine, am fost concentrat și am înscris. Apoi, la golul al doilea s-a văzut că mă cunosc bine cu Deac, ne simțim în teren.

Este foarte bine cu Șumudică, mă bucur de el, el de mine, asta e foarte important. Este un foarte bun antrenor, sper să ajungem cât mai departe cu el”, a declarat Billel Omrani, după meciul cu Borac Banja Luka.

CFR Cluj a învins echipa bosniacă Borac Banja Luka, scor 3-1, marţi seara, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

Returul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj va avea loc pe 13 iulie. Învingătoarea dintre cele două echipe se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va juca împotriva învingătoarei din duelul Fola (Luxemburg) – Lincoln (Gibraltar).

