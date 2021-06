Blejdea, despre perioada petrecută în Ștefan cel Mare: „Nu îmi doresc niciun ban. Dinamo e Dinamo”

Tocmai anunțat drept noul jucător al celor de la ”U” Cluj, Andrei Blejdea a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo.

Ajuns în luna ianuarie, extrema stângă a jucat doar 10 meciuri pentru echipa antrenată de Dușsan Uhrin și a simțit că are nevoie de o schimbare. A ales-p pe formația din Cluj cu care speră să promoveze în Liga 1.

Blejdea, care pe 22 iunie împlinește vârsta de 25 de ani, a dezvăluit cum a fost pentru el perioada în care a jucat în Ștefan cel Mare, problemele financiare ale clubului, dar și despre relația pe care a avut-o cu antrenorul ceh.

”Am ales să plec de la Dinamo, pentru că îmi doream să joc, iar eu am simțit că nu sunt dorit. Urăsc să vorbesc despre partea financiară, am renunțat la foarte mulți bani, doar pentru a îmbrăca tricoul lui Dinamo, am spus-o, nu îmi doresc niciun ban nemuncit de la Dinamo. Legat de insolvență, nu pot răspunde, pentru că nu mă pricep… E trist că în România, de foarte multe ori, am jucat pe sentimente. Nu regret absolut nimic din viața mea. Tot ce am trăit până acum sunt lecții. Dinamo e Dinamo, iar ce simți crescând la Dinamo e unic.

A fost cea mai grea perioadă a vieții mele… multe nopți nedormite, accidentări, supărări… însă am lăsat totul în urmă. Cu Dusan Uhrin am avut o relație strict profesională. I-am respectat orice decizie pe care a luat-o, pentru simplul fapt că a salvat Dinamo! În copilărie, îmi doream să îmbrac tricoul lui Dinamo, precum Dănciulescu sau Marius Alexe, am reușit totuși la 24 ani”, a declarat noul jucător al celor de la ”U” Cluj, pentru ProSport.

Până se se despartă de Dinamo și să aleagă Clujul, Blejdea a evoluat de-a lungul timpului la FC Argeș, FC Wil, Zarica Kranj, Eintracht Braunschweing, Academica Clinceni și Pandurii Târgu Jiu.