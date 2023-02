„Blestemul” lui Gabi Tamaș? Ce a spus Nae Constantin după demisia de la Petrolul: „Sunt şi unii bucuroşi!”

Nicolae Constantin a demisionat de la Petrolul Ploiești după umilința cu FC Botoșani (0-5). Antrenorul a reacționat după gestul comis.

Mai exact, tehnicianul care i-a readus pe „Lupi” în Liga 1 a declarat că scandalul cu Gabi Tamaș nu a avut nicio influență asupra echipei, însă că există câțiva oameni care se bucură de demisia sa de pe banca tehnică.

„Sunt şi unii bucuroşi!”

„E adevărat, sportiv încă suntem bine. Doar că rezultatele din ultima perioadă nu îţi dădeau prea multe speranţe. Am vrut să nu mă mai întorc azi. Conducerea a încercat să mă oprească. Astăzi am avut câteva ore de discuţii şi cu suporterii şi cred că m-au înţeles. A rămas cum am spus aseară.

Momentul Tamaş e de acum câteva luni (n.r. dacă momentul Tamaş a contat?), îl tot aducem aminte. Nu a fost nicio răscruce. După momentul Tamaş am câştigat puncte. Nu se pune problema de momentul Tamaş. Orice legătură se face cu acel moment. Nu aş vrea să mă întorc. Nu are nicio treabă Tamaş cu ce s-a întâmplat.

Probabil am dezamăgit oameni cu plecarea asta, sunt şi unii bucuroşi, asta e clar. Am simţit să mă pun şi pe mine mai sus decât interesul clubului. De un an şi jumătate am lăsat de la mine, nu m-am gândit niciodată de la mine. Aş fi putut să mă întorc azi, dar am avut o noapte în care nu am dormit. Am zis că aşa e mai bine pentru toată lumea.

Cu siguranţă că la schimbări de astea sunt şi jucători din vestiar care se bucură”, a declarat Nae Constantin, pentru cei de la digisport.ro.