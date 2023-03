Bogdan Lobonț dezvăluie cum Pițurcă l-a ales pe Marica în locul lui Bratu la EURO 2008: ”Nea Piți, îmi prezint scuzele”

Bogdan Lobonț a vorbit despre subiectele pe care le-a abordat Victor Pițurcă alături de Ciprian Marica și Florin Bratu, când i-a anunțat pe cine pariază la Campionatul European din 2008.

Victor Pițurcă a contribuit la trei calificări ale echipei naționale la Campionatul European, în 2000, 2008 și 2016. În turneul final din 2008, desfășurat în Austria și Elveția, fostul selecționer a fost pus în fața unei alegeri dificile.

El a avut de ales între Ciprian Maricași Florin Bratu. Bogdan Lobonț a povestit cum fostul antrenor al selecționatei a anunțat că îl va alegere pe Marica.

”Exemplul cel mai elocvent e înainte de Campionatul European din Elveția și Austria (n.r. 2008). Înainte să plecăm în Elveția, să dea lotul final la UEFA, eram cu unul în plus și în plus cine era? Unul dintre atacanți. Și în perioada aceea, Florin Bratu era în formă, unul dintre golgheterii campionatului intern dacă nu mă înșel, plus Ciprian Marica. Dar discuția… Nea Piți, dacă o spun (n.r. și nu trebuia), îmi prezint scuzele. De ce mi-am prezentat scuzele? Consider că mai bine vă spunea el, dar dacă ai băgat bățul prin gard o spun eu.

A avut o discuție și cu Florin, și cu Ciprian, de a motiva de ce îl alege pe Ciprian în detrimentul lui. I-a spus: ‘Ok, tu ești într-o formă foarte bună, ai demonstrat în campionatul recent încheiat că ești într-o formă foarte bună, dar ținând cont că Ciprian a fost un om important pentru echipa națională a României și în continuare este un om important și golurile, prestațiile pe care le-a avut pe durata acestor calificări au făcut în așa fel încât noi să fim prezenți la acest Campionat European, eu îl aleg pe Ciprian’”, a declarat Bogdan Lobonț pentru ProSport.