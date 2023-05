Bogdan Mitrea, fericit că a semnat cu U Cluj: „Sunt bucuros că m-am întors acasă!”

Bogdan Mitrea a fost transferat de U Cluj de la CSU Craiova. Conform GSP.ro, fundașul central a semnat pe 2 ani și va fi remunerat cu suma de 12 mii de euro pe lună.

Jucătorul a oferit o primă reacție după ce a semnat cu „Șepcile Roșii”. Iată ce a spus.

„Sunt bucuros că m-am întors acasă!”

„Sunt bucuros că m-am întors acasă, pot spune că e acasă. Mereu mi-am dorit să joc în tricoul Universității, pentru echipa mare. Din păcate până acum nu am avut ocazia, dar mereu am sperat că într-o zi mă voi întoarce și chiar sunt bucuros că am semnat cu U Cluj.

Sper să devenim o echipă puternică la anul, de temut și să le fie frică tuturor când vor juca împotriva noastră. Obiectivele personale am încercat să le țin mereu pentru mine, importante sunt obiectivele de echipă”, a spus Bogdan Mitrea, conform site-ului oficial al echipei.