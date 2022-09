Bogdan Racovițan a vorbit despre accidentarea care l-a ținut departe de fotbal aproape 3 luni: ”Am suferit o operație!”

Bogdan Racovițan s-a transferat în ianuarie la Racow în Polonia. Fotbalistul s-a impus în echipă, dar a suferit o accidentare gravă, care l-a ținut departe de teren. Fotbalistul a fost convocat de Emil Săndoi la naționala U21.

”Am avut o accidentare destul de gravă la umăr. Am suferit o operație. Am stat aproape 3 luni departe de teren și acum am revenit, mă simt foarte bine, am muncit foarte mult cu preparatorul fizic, cu tot staff-ul, cu tot clubul. Acum nu mai am nicio problemă.

Am fost trimis la un centru special în Poznan, acolo în Polonia, unde am stat primele 2 luni și aveam zilnic un preparator fizic special, cu medici, cu un staff foarte competent. Apoi am revenit la club și am început antrenamentele încet. În vară am revenit total”, a declarat Bogdan Racoviţan pentru FRF TV.