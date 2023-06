Bogdan Racovițan: Am un sentiment de rușine, de dezamăgire

Fotbalistul echipei naţionale de tineret a României, Bogdan Racoviţan, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul partidei cu Croaţia, scor 0-0, că părăseşte Campionatul European Under 21 găzduit de România şi Georgia cu un sentiment de ruşine şi dezamăgire.

„Fotbalul nu este un sport individual, eu am încercat să dau totul. Însă sentimentul meu nu poate fi unul bun, plec de aici şi cu un sentiment de ruşine, cu un sentiment de dezamăgire că nu am reuşit misiunea. Ca lider de echipă îmi doream mai mult. Chiar dacă poate am arătat mai bine pe teren, când câştigăm, câştigăm toţi, când pierdem, pierdem toţi. Azi nu am pierdut meciul, însă pot spune că toţi am pierdut la acest turneu final”, a spus căpitanul selecţionatei U21.

„Azi a fost ultimul meci al nostru, concluzia după acest turneu este una negativă pentru că încheiem fără victorie şi nu am reuşit să ne calificăm mai departe. Ne pare rău pentru noi, pentru toţi care au avut încredere în noi. Chiar ne-am dorit să fie altfel, dar asta e viaţa. E greu pentru noi să încercăm să stăm cu capul sus şi să mergem înainte.

E greu să îmi explic ce s-a întâmplat. Lipsă de valoare nu cred că e, din ce am văzut eu aici toţi avem calitate. Poate la noi în campionat nu suntem obişnuiţi să jucăm sub presiune, să ţinem un presing sus 90 de minute”, a mai spus Racoviţan.

Selecţionatele de tineret ale României şi Croaţiei au terminat la egalitate, 0-0, marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în ultimul lor meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din România şi Georgia.

România părăseşte competiţia din faza grupelor, fără victorie şi fără gol marcat.

La Campionatul European pe care îl găzduieşte, România a pierdut meciul de debut contra Spaniei (0-3), apoi a cedat în faţa Ucrainei (0-1), iar în ultimul meci a remizat cu Croaţia (0-0), încheind pe ultimul loc în grupă.