Bogdan Rusu nu se teme de presiunea de la FCSB: ”Atâta timp cât joci la Steaua, e normal să fie așa!”

FCSB a reușit să aducă 2 atacanți din Liga 1. Gigi Becali, patronul echipei, este cel care a făcut marele anunț.

Mai exact, FCSB i-a adus pe David Miculescu, de la UTA Arad, și pe Bogdan Rusu, de la CS Mioveni. Becali a declarat că aceștia vor fi utilizați în meciul din Conference League, contra celor de la Dunajska Streda. Rusu a vorbit după ce a semnat cu FCSB și a spus că nu se teme de presiunea de la echipă.

”Atâta timp cât joci la Steaua, e normal să fie așa!”

”Sunt bucuros că am ajuns la vârsta de 32 de ani să joc la Mioveni şi să fie interesate toate cele trei echipe la titlu an de an. Am vorbit cu domnul Becali şi chiar i-am promis că voi fi aici şi nu mai puteam schimba. Vorba e vorbă pentru mine şi aşa va fi mereu.

Eu cred că mă voi integra foarte bine pentru că sunt un jucător căruia îi place grupul, îi place să comunice cu toată lumea şi mă cunosc cu majoritatea jucătorilor din campionat. Da, aşa este, soţia şi copilul mă susţin la fiecare meci peste tot pe unde merg în ţară şi chiar au vrut să fie lângă mine acum.

Cred că e ok să joci cu presiune. Atâta timp cât joci la Steaua, e normal să fie presiune. Aşa, toţi am juca la echipele de la mijlocul clasamentului şi am juca fără presiune. Nu e vorba că nu fac faţă la presiune, o să îmi văd de treabă, o să joc, o să dau tot ce e mai bun pentru mine şi să ne îndeplinim obiectivele. Dacă se va apela la serviciile mele, joc şi miercuri, de ce nu”, a spus Bogdan Rusu.