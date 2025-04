Bogdan Stelea l-a luat la țintă pe Marius Șumudică. ‘Arnold’ n-a avut milă de antrenorul de la Rapid

”Vorbește de parcă suntem în vestiar. Eu aș nu aș face niciodată așa ceva, să încep să povestesc ce am făcut de Paște, indiferent de ce mi s-a întâmplat, că m-am dus și m-am… Da… așa e, eu nu înțeleg lucrurile astea.

(n.r. El spune că a fost supărat după înfrângere că nu i-a mai priit nimic) Ok, și de ce trebuie să spui asta? Asta e viața de antrenor, asta e viața de fotbalist, toți am fost așa de-a lungul cariereilor noastre întruna. Sau de multe ori, nu întruna, că în general se mai întâmpla să câștigăm și eram fericiți.

Dar despre asta e vorba. Nu apăream pe la televizor să spunem ce au suferit familiile noastre. Nu era nicio altă epocă, e vorba de felul în care ești! Lasă, că am făcut greva media o dată, nu e vorba de asta. Dar, în general… Nu voiam să vorbim despre asta, sunt lucruri care fac parte din ceea ce faci.

Și nu trebuie să… Ok, da, toți care am fost în fenomenul ăsta am avut familii care au suferit în permanență, în momentul în care noi sufeream înfrângeri. Pentru că starea noastră de spirit nu era una foarte bună”, a declarat Bogdan Stelea, potrivit Digi Sport.