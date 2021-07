Bogdan Vintilă, dezvăluiri din perioada petrecută la FCSB: „Gigi Becali voia să dea gol Florinel Coman!”

Fostul antrenor principal de la FCSB a fost „retrogradat” la echipa secundă a clubului, după venirea lui Toni Petrea!

Gigi Becali a surprins pe toată lumea în momentul în care l-a numit pe Bogdan Argeș Vintilă pe postul de antrenor principal al echipei sale. Experiența la FCSB a fost prima pentru tehnicianul în vârstă de 49 de ani la nivelul Ligii 1, însă afaceristul din Pipera a decis ca Vintilă să preia echipa secundă a „roș-albaștrilor” după doar un sezon petrecut alături de Florin Tănase&co.

Acum, Vintilă a decis să plece și de la FCSB 2, la finalul unui campionat în care nu a reușit să le blocheze drumul rivalilor de la CSA Steaua spre Liga 2. Întrebat despre relația cu patronul echipei, fostul goalkeeper a dezvăluit cât de des vorbea cu Gigi Becali pe săptămână, dar și ce îi cerea acesta cel mai mult fostului antrenor de la FCSB.

”Relația dintre MM Stoica și Gigi Becali este foarte bună. Este persoana care vorbește cel mai mult cu domnul Becali. Vorbeam cu Gigi o dată sau de două ori pe săptămână. Eu, cu domnul Becali, m-am înțeles foarte bine, pe toată durata mandatului meu.

Am știut să îi explic ce vreau, în comparație cu ce voia dânsul. El voia posesie, șuturi la poartă, vrea să dea gol Coman, i-am explicat și am avut o relație foarte bună. Trebuia să îi pui în evidență pe toți, o perioadă bună de timp am reușit. Am reziliat de comun acord. Am considerat că e mai bine așa pentru toată lumea”, a spus Bogdan Vintilă, potrivit Pro X.